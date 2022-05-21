‘Gül Masalı’nın ilk teaser’ı yayınlandı

Atv'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Gül Masalı' dizisinin yayınlanan ilk teaser'ı büyük beğeni topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin tanıtımında görülen başarılı oyuncu Gülper Özdemir, sosyal medyada birçok yorum aldı. Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler de rol alıyor.Dizi, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey Ailesi'nin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.