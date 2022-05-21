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Giriş Tarihi: 21.5.2022

‘Gül Masalı’nın ilk teaser’ı yayınlandı

‘Gül Masalı’nın ilk teaser’ı yayınlandı

atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: Gül Masalı! Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor. Dizi, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın hikayesini anlatıyor

Atv'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Gül Masalı' dizisinin yayınlanan ilk teaser'ı büyük beğeni topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin tanıtımında görülen başarılı oyuncu Gülper Özdemir, sosyal medyada birçok yorum aldı. Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler de rol alıyor.
Dizi, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey Ailesi'nin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
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‘Gül Masalı’nın ilk teaser’ı yayınlandı
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