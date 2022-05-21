Güneş çıkınca Bebek’e koştular

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek, önceki gün güneşin yüzünü göstermesiyle ünlü isimlerin akınına uğradı. Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızı Vina ile birlikte Bebek Parkı'ndaydı. Parkta koşup oynayan baba-kız görüntülendiklerini fark edince objektiflere poz verdi. Bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan ve Galatasaray'dan teklif beklediği konuşulan Okan Buruk, Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu. Sıkı dostlar bir mekânda oturup uzun süre sohbet etti. Serap Tibuk, Zeynep Üstünel ve Begüm Karamahmutoğlu gibi sosyetik isimler de güzel havanın tadını çıkarmak için Bebek sahilinde koştu.