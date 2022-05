Hayat değiştiren hastalık

Genç oyuncu Sıla Korkmaz, Adı Sevgi'de canlandırdığı Esma karakteriyle son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Oyunculuğun yanı sıra psikoloji eğitimi almış olan Korkmaz, son dönemin en dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer alıyor.Eğitim imkanından mahrum kalan genç kızların dramını anlatan dizide yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Korkmaz şöyle konuştu: "Derdi olan bir işte yer almak çok güzel. Dünya bizim yaşadıklarımızdan ibaret değil. Dışarıda bizim günlük hayatlarımızdan farklı birçok hikaye var. Üniversitedeyken kadın ve çocuklar temelinde sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştım. Bu çalışma birçok hikayeye tanık olmamı sağladı. Okumanın lüks değil, kolaylıkla ulaşılabilen bir şey olmasını dilerdim. Ailelerin çocuklarını okutmak için fedakarlık yapmak zorunda kalmadığı, çocukların hayatta kalmakla okumak arasında tercih yapmaya gerek duymadığı bir dünyada olmak isterdim. Ama o güne dek birbirimizin elinden tutmamız gerek. Birbirimize borçluyuz gibi geliyor bana. Ben okuyabildim. Şimdi bakınca büyük bir şans olduğunu fark ediyorum. Yüksek lisans mezunu okumuş genç bir kadın olarak azınlık olduğumun farkındayım. Bugün Sıla olarak, bir çocuğun bile hayallerini gerçekleştirmesine umut olmak en büyük hedefim. Okuyabilmek şans değil, normalimiz olsun."Başarılı oyuncu, ekran başına geçip dizide yaşananları izlediğinde neler hissettiğini şu sözlerle anlattı: "Hayatın içinde normal kabul ettiğimiz şeylerin bir başkası için lüks olabildiğini yeniden hatırladım. Sağlıkla dünyaya gelmek, okumak, yemek yemek gibi temel kabul ettiğimiz bazı şeyler, kimileri için halen lüks. Okumak isteyen bir kız çocuğunun zorla evlendirilmesi maalesef hâlâ bir gerçeklik bizim dünyamızda. Biz başka türlüsü mümkün demeye çalışıyoruz. İnsan başına gelenleri, yaşadıklarını tek doğru sanıyor. Hayır, öyle değil. Kaderimiz bu değil. Genç kızlar okuyabilir, mezun olup meslek sahibi genç kadınlar olarak hayatlarını kurabilirler. Yalnızca sevdikleri için evlenir ve kendileri isteyince çocuk sahibi olabilirler. Bu kader değil, bunu değiştirebiliriz. İzleyenler bazen böyle bir öğretmenimiz yok, bizim elimizden tutan yok gibi yorumlar yapıyor. Ama umut hep var. Bazen bir öğretmen, bazen bir arkadaşla ama her zaman bir umut var. Hedefimiz her neyse asla pes etmemek lazım. Bir kere yaşayacağız, bu bizim hayatımız."Dizide sert bir karakterde izlediğimiz Korkmaz rolüne dair "Dış dünyaya karşı duvarlar inşa etmiş, kendini korumayı hırçınlıkta bulmuş bir kız Esma. Korkuyor, bu yüzden biraz can yakıyor. Sıla'dan benim içimde mutlaka bir parça vardır. Yoksa benim Esma'm olmazdı. Ortak özelliğimiz, sevdiklerimize karşı hassasiyetimiz. Söz konusu sevdiklerim olduğunda benim de tırnaklarım çıkıyor" dedi.Ocak ayında dedesinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan oyuncu, bu acının hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı: "Ocak ayında dedemi kaybettim. 15 gün sonra da 13 yıldır bizimle olan kedimiz vefat etti. Bununla nasıl başa çıktın sorusuna verecek bir cevabım yok. Bazen de bazı şeylerle başa çıkamayız. Psikoloji okumak bana bunu öğretti. İnsanız, etten kemikten ve basit canlılarız. Her şeye gücümüz yetemez. Cenazeden döndüğümde Esma rolü için seçildiğimi öğrendim. Cast tamamlanıyordu ve ay sonunda sete çıkacaktık. Hayata devam etmek gerekecekti. Belki de bu bana uzatılmış bir yardım eliydi. Uzun süre bununla baş başa kalsam nasıl olurdu bilmiyorum. Dedemin en yakın arkadaşı televizyondu. Yazlığa giderken bile uydusunu yanında götürürdü. Yayınlanan her işimde arayıp benimle gurur duyduğunu söylerdi. Sanırım bana güç veren şey onun buna çok sevineceğini ve benimle gurur duyacağını düşünmek oldu. Hayat devam ediyor, bazen gücümüz yine yetmiyor. Ama bence insanın en büyük gücü, güçsüz olabileceğini de kabul etmek. Böylece kendine asla karşılayamayacağın olağanüstü beklentilerle zulmetmiyorsun."Korkmaz, hayatına dair bilinmeyenlere de değindi. 19 yaşında geçirdiği bir operasyonla hayata karşı bakış açısının değiştiğini söyleyen oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hayatımda ilk kez, demek ki her an ölebilirmişim diye düşündüğümü hatırlıyorum. İnsan, aksi ihtimalle karşılaşmadığı sürece kendini ve sevdiklerini ölümsüz sanıyor. Bunu bu kadar erken yaşta fark etmek, hayatımda bir şeyleri ciddi ciddi düşünmeme yardımcı oldu. Troit operasyonu geçirdim ve sonrasında sonucu bekledik. Çok şükür iyi huylu çıkmıştı. Artık daha çok hayal kuruyorum, ne istediğimi düşünüyorum ve bunun için uğraşıyorum. Hiçbir şeye üşenmiyorum, yapabileceğim her şeyi yapmaya gayret ediyorum. O korku dolu an, beni şu anki halime getirdi diyebilirim. O günden beri istediğim şeyleri gerçekleştirmeye odaklı yaşıyorum. Ve kendime sık sık o kadar da fazla vaktim olmayabileceğini hatırlatıyorum. Şimdi değilse ne zaman!"