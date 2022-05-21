Sahnelerde 19 Mayıs coşkusu

Üsküdar Belediyesi, Harem Meydanı'nda halka açık olarak 19 Mayıs konseri düzenledi. Eypio, Fatma Turgut ve Manga'nın sahne aldığı organizasyona 55 bin kişi katıldı. İzdihamın yaşandığı Harem Meydanı'nda yer bulamayan gençler, etrafta bulunan yüksek tepelere ve kafelerin çatılarına çıkarak konseri izledi.6 aylık hamile olan Merve Özbey, Muğla'da konser verdi. Özbey, 15 bin kişinin bayramını "Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu bayramda milletimize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" sözleriyle kutladı.Derya Uluğ, Adana'da düzenlenen 19 Mayıs konserinde sağanak yağmura rağmen alanı dolduran binlerce kişiyle bayramı kutladı. Uluğ, "Bayram bereketiyle geldi" diye konuştu.Şırnak'ta konser veren Ziynet Sali, Şırnak Üniversitesi futbol sahasını dolduran 30 bin kişiye şarkılarıyla bayram coşkusu yaşattı. Rengarenk kıyafetiyle iki saat boyunca sahnede kalan Sali, Cudi Dağı eteklerinde Şırnaklılara halay çektirdi.Beşiktaş Meydanı'nda performans sergileyen Zeynep Bastık, beyaz elbisesi ve kısa saçlarıyla dikkat çekti. Bastık, "Yıllarca Beşiktaş'ta yaşadım, şimdi bu meydanda konser veriyor olmak inanılmaz, rüya gibi..." dedi.Ünlü müzisyen Ersay Üner, 19 Mayıs'ta Bursa'da sahneye çıktı. Üner, dillere pelesenk olmuş şarkılarından oluşan repertuvarını kendisini izlemeye gelen 10 bin kişiyle beraber seslendirdi.