‘Şarkımı gençlerin seveceğini biliyordum’

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar kızı, "Yeni şarkılar için Ayvalık'tan döndüm, hemen stüdyoya girdim" dedi. En son çıkardığı 'Sen Aşk mısın?' şarkısıyla ilgili de konuşan sanatçı, "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum" diyerek güldü.Avşar, dijital platformda günlük hallerini yayınladığı videoaların da çok ilgi gördüğünü söyleyerek, "O da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum, hatta sanal dünyada bir şeyler yapmaya başladım. Z kuşağını yakalayayım gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler" diye konuştu.Hülya Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet devam ediyor, pandemi girince araya mecburen durduk, pandemide kimse çalışmak istemedi, onlar da haklılar. Zehra biraz salladı beni, çünkü daha çok hoşuna giden başka şeyler ile ilgileniyor. O yüzden beni tamamen sallayıp duruyor."