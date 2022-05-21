Sesim elim uygulaması işaret dilini öğretiyor

Türkiye'de TÜİK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre; toplam 1.5 milyon işitme engelli birey bulunuyor. Ve işitmeyenler, işitenler ile de doğru iletişim kurabilmek istiyor. % 100 Gönüllüyüz Platformu ve Alternatif Yaşam Derneği bir araya gelerek işitme engellilerle doğru iletişim kurmayı sağlayan bir mobil uygulama geliştirdi. Ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebilecek işaret dili mobil uygulaması Sesim Elim projesi sayesinde, isteyen herkesin Türk işaret dilini öğrenerek işitme engellilerle iletişime geçebilmesi mümkün olacak.