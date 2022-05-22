Bakanlıktan 4 milyon lira destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı sinema sektörüne 46 belgesel film projesi için yaklaşık 4 milyon lira destek sağladı. Bu yılın üçüncü destekleme kurulunda, belgesel film yapım türündeki 218 proje sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi ve 46 projenin desteklenmesine karar verildi. Belgesel dünyasının duayen isimlerinin yanı sıra genç belgesel sinemacıların da yer aldığı kurulda sektöre 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı. Bu destekle birlikte 2022 yılı içinde Bakanlık tarafından sektöre aktarılan toplam miktar 32 milyon liranın üzerine çıktı. Bakanlık, bu yılın ilk destekleme kurulunda senaryo, kısa film ve animasyon film türlerindeki 65 projeye 1 milyon 814 bin lira; ikinci destekleme kurulunda ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası ve ortak yapım türlerindeki 23 projeye 26 milyon 450 bin lira destek vermişti.