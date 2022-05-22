Kıskançlık yüzünden yarışmadan ayrıldılar

HAFTA içi her gün atv'de ekrana gelen Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, daha önce hiç yaşanmayan bir olaya sahne oldu. Altınların sahibi ve haftanın birincisi olan çift, yarışmadan çekilmek istediklerini açıkladı. En iddialı adaylardan biri olan Gülden, gözyaşları içinde istenmeyen gelin olduğunu söyledi. Nişanlısı Ramazan'ın eski sözlüsüne ait fotoğrafları erkek yarışmacılara gösterdiğini öğrenen Gülden, haftanın birincisi olmalarına rağmen ilişkilerini gözden geçirmek için yarışmadan ayrılma kararı aldı.