‘Yalnız Kurt’un intikam sözü

ATV'NİN sevilen dizisi 'Yalnız Kurt'ta yine nefesler tutuldu! 17'nci bölümüyle ekrana gelen dizi, #Oyunbozan etiketi ile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sürükleyici hikayesiyle herkesi ekrana kilitleyen dizide olaylar şöyle gelişti: Altay ve Enver, Çerkez'in evine gelir ama etrafta kimse yoktur. Evin arka tarafından dolanıp arka bahçeye çıktıklarında; Çerkez, kızı ve torunu dahil sekiz cesedin üst üste yığıldığını görüp kahrolurlar. Topal ise oradan uzaklaşırken Altay'ın Enver ile birlikte Çerkez'in evine geldiğini görmüştür. Durumu Halit'e haber verir. Altay intikam için ant içer.