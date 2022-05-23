Bu aşk çok konuşulur!

Bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatlarını dramatik biçimde değiştiren Firuze ve Kaan'ın hikayesini anlatacak olan atv'nin yeni dizisi 'Sevmek Zamanı'nın ilk teaser'ı yayınlandı.Yapımını Süreç Film'in, yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, yaza damgasını vurmaya hazırlanan dizinin ilk teaser'ı sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Seyirciyle buluşmak üzere gün sayan 'Sevmek Zamanı'nın oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.DİZİNİN tanıtımında, ekranların yeni çifti İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu, göz alıcı görüntülerle birlikte sunulurken, Firuze ve Kaan'ın çok konuşulacak aşk hikayesinden ilk ipuçları yer aldı.