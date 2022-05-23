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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Dava kaybettiren baba imzası

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Dava kaybettiren baba imzası

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’ün ailesi, reklamda oynayan kızlarının görüntülerinin anlaşmaları sona ermesine rağmen izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 30 bin TL’lik tazminat davası açtı. Mahkeme, babanın sözleşmede görüntülerin süresiz kullanımına izin verdiğini belirterek davayı reddetti

REKLAM YÜZÜ OLDU
13 yaşındaki Kübra Süzgün, rol aldığı dizilerde dikkat çekince birçok reklamda rol aldı. Oyuncu, 2019 yılında da bir beyaz eşya firmasının marka yüzü oldu. Süzgün'ün ailesi, bir süre önce anlaşmaları sona ermesine rağmen firmanın kızlarının görüntülerini izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddia ederek İstanbul Fikri Sinai Hak



SÖZLEŞMEYİ İNCELEDİLER
AİLE dilekçede "Şirket görüntüleri 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam ediyor" diyerek 30 bin lira tazminat talep etti. Ancak mahkeme sözleşmeyi inceleyince, Kübra'nın yasal temsilcisi olan babası Serkan Süzgün'ün ajans ile yapmış olduğu sözleşmede, görüntülerin süresiz kullanımına izin verdiğini tespit etti. Mahkeme tazminat davasını reddetti.
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Dava kaybettiren baba imzası
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