Düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadılar

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Evgar'ın Emirgan'daki evlerinin bahçesinde düğün yaptı. Çift, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı düğünde gece yarısına kadar eğlendi. Hazırlığı 6 gün süren düğün için çift, hiçbir masraftan kaçınmadı. 270 davetlinin katıldığı gecede 152 personel hizmet etti. Rüya gibi geçen düğünde 15 kişilik bir ekip tarafından 24 çeşit yemek ve 5 çeşit tatlı servisi yapıldı. Evgar'ın menüde özellikle İzmir usulü yaprak sarması olmasını istediği öğrenildi. Geceye Burçin Terzioğlu, Esra Dermancıoğlu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri de katıldı.