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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadılar

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadılar
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Evgar'ın Emirgan'daki evlerinin bahçesinde düğün yaptı. Çift, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı düğünde gece yarısına kadar eğlendi. Hazırlığı 6 gün süren düğün için çift, hiçbir masraftan kaçınmadı. 270 davetlinin katıldığı gecede 152 personel hizmet etti. Rüya gibi geçen düğünde 15 kişilik bir ekip tarafından 24 çeşit yemek ve 5 çeşit tatlı servisi yapıldı. Evgar'ın menüde özellikle İzmir usulü yaprak sarması olmasını istediği öğrenildi. Geceye Burçin Terzioğlu, Esra Dermancıoğlu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri de katıldı.
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Düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadılar
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