Hande Yener’e Amerika turnesinde büyük ilgi

Hande Yener, ABD'deki turnesi kapsamında konser programına ilk olarak dünyaca ünlü starların sahne aldığı New York'taki konser mekanında başladı. Burada çıkan ilk Türk sanatçı olan Yener, ardından Virginia, Miami, New Jersey'de konser verdi.Sanatçı, kapanış konserini ise Türk Günü'nde New York'ta yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta 39'uncusu düzenlenen geleneksel Türk Günü yürüyüşü kutlamalarının finalinde sahneye çıkan Hande Yener, festival katılımcılarına coşkulu anlar yaşattı.Sahnede Türk bayrağını öpen Yener'e, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi. Yener, sosyal medyada "Sizlerle burada birlik beraberlik içinde olmaktan onur duydum" diyerek paylaşımda bulundu.AMERİKA turnesinde 5 ayrı kostüm giyen Yener'in konserlerine büyük ilgi olurken, biletler haftalar öncesinden tükendi. Konserlerde Yener'e DJ oğlu Çağın eşlik etti. Sahne stili ve yorumcu kimliğiyle Amerika'da büyük beğeni toplayan Yener'i Miami konserinde Cemal Can Canseven de izledi. Yener, sahneye davet ettiği Canseven ile sahnede dans şov yaptı.