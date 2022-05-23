Yazın kurtarıcı içecekleri ayran ve soda

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte her yaştan insan için vücudun temel gereksinimleri de değişiyor. Havaların ısınmasıyla artan sıvı ihtiyacı gibi genel beslenme kurallarında da değişiklik yapılması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, sıcak havanın etkileri karşısında sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi...■ Yazın, çocuk ve bebeklerde ishaller daha sık görülmektedir. Bu problemin önüne geçmenin en iyi yolu onların sıvı ve mineral ihtiyacını karşılamaktır. 0-6 ay arasındaki bebeklere yalnızca anne sütü ile beslenme yeterli yapılıyorsa, su vermeye gerek yoktur. Ek gıdaya başlayan bebeklerde sıvı ihtiyacı anne sütü ve formül mamalarla desteklenmelidir.■ Yetişkinlerin sıvı ihtiyacı minimum 2 litredir. Sıcaklığın artması ile birlikte sıvı kaybı da arttığından 2,5-3 litre kadar sıvı alınmalıdır. Kahve ve çaylar sıvı tüketimi sağlarken aynı zamanda diüretik etki yapabileceğinden sıvı kaybını tetikleyebilmektedir. Bu sebeple sıvı ihtiyacını karşılamak için su ile birlikte ayran, günde en fazla iki adet soda, taze meyve suları tüketmek gerekmektedir.■ Sıcak hava; metabolizmayı değiştirdiği için kalp atım sayısında artış, organlara iletilen oksijenin azalması gibi metabolik olaylar, bu süreçte yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalıklarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca sıvı ve mineral kaybı için önlem alınmaması halinde bulantı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle diyabet, tansiyon ve kalp hastaları bu dönemde risk altındadır.■ Güne kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda, yumurta, zeytin, mevsim sebzeleri, süt, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları, tam tahıllı ekmek tüketilmelidir.■ Kızartmadan uzak durulmalıdır; yemekler ızgara, sote, buharda pişirilerek yenmelidir.■ Vitamin ve mineral ihtiyacı için 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir.■ Basit karbonhidratlar yerine kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, müsli, yulaf ezmesi, bulgur gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir.■ Et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek gıdalar öğlen tüketilmelidir.■ Akşam yemeklerinde sebze, salata, çorba tercih edilebilir.■ Akşam yemekleri geç saate bırakılmamalıdır. Acıkmayı önlemek için akşam öğünü akşam 18.30 ve 20.30 gibi saatlere bölünebilir.■ Dondurma yaz için iyi bir tatlıdır ama dozu kaçırılmamalıdır. Hamur tatlıları ve şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Bunların yerine sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri tercih edilebilir.■ 250 gr karpuz (çekirdeksiz)■ 100 gr çilek■ Yarım lime suyu■ 1 çorba kaşığı (10 gr) chia tohumu■ 1 su bardağı (200 ml) badem sütü Hepsini blenderdan geçirin ve istediğiniz kadar buz katarak tüketin.