'Destan' 24'üncü bölümünde İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bulmak için Gök Saray'a giren Akkız, Yaman ve Sırma yaralı Gökben tarafından odaya kilitlemişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden Mei Jin kurtarırken Kaya, Alpagu'yu öldürmediği ve elinde koz olarak tuttuğunu öğrendiği Obar'la hesaplaşmak için otağına gider.

Obar'la yeniden anlaşmak için Barak Han'ın tacının elinde olduğunu söyleyen Kaya, Mei Jin'in gönderdiği bitikle şok olur. Mei Jin'in isimsiz gönderdiği bitikte Barak Han'ın tacının ellerinde olduğu ve Alpagu Han, Temur ve Saltuk karşılığında takas için Bozat Çayırı'na gelmesi yazılıdır. Kaya'yı esir alarak kendine kalkan yapan Obar; Alpagu Han, Temur ve Saltuk'u alarak takas alanına gelir. Takas alanında Mei Jin'in elindeki sandıkta Barak Han'ın tacını gören Obar, Mei Jin'den tacı istediğinde, Alpagu ve Teginlerin boynuna kılıç dayayan İtbaraklara ok gelir. İtbarak vurularak düşer. İtbaraklar kalkanlarla Obar'ı korumaya alırken Obar, Mei Jin'e doğru giderken karşısında Akkız'ı bulur.

Batuga ve Akkız savaşta Obar ve İtbarakları böyle mağlup ettiler! | Video

Yaman; Alpagu, Temur, Saltuk ve Kaya'nın elini çözer. Alpagu, Temur, Kaya ve Saltuk, İtbaraklarla çatışmaya başlarlar. Akkız ise Obar'la vuruşur. Akkız dövüşmektedir. Obar Akkız'a ardı ardına kılıç darbeleri indirmektedir. Akkız'ın kılıcı düşer. Obar, Akkız'a bir tekme savurur, Akkız yere düşer. Kılıcı Akkız'ın boynuna dayadığında elinde gürzü sallayan Batuga görünür. Duruşunda büyük bir kahramanın heybeti vardır. Kendinden emindir. Çolak da değil, sakat da değil her zamankinden daha heybetli görünmektedir.

Batuga "Ben, Alpagu Han oğlu Batuga… Ulu Gök Tengri'nin muştusu. İtin soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İtbarakları yok etmeden tek bir Türk esen kalmayacak…" komutuyla birlikte Dağbanlar ve Kuzubeg ile gelen Gökbenler coşkulu bir şekilde İtbarakların üstüne koşar. Batuga, Obar'a doğru ilerlerken yiğitçe savaşıp hepsini bir bir yere serer. Akkız da Batuga'nın gelmesiyle yeniden bir kahraman gibi çarpışmaya başlar. Obar ise Batuga'nın hançerinden aldığı yaradan dolayı gittikçe güçsüzleşmektedir. Yarası kötü durumda olan Obar ve İtbaraklar savaş alanından geri çekilirler.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.