Bir acayip velayet savaşı

Yönetmen Pekin Azer, boşandığı ilk eşiyle davalık oldu. Azer, ilk eşi Ebru Eryılmaz'ın oğulları A.A. ile görüşmelerine zorluk çıkardığını iddia ederek velayet davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Azer, dilekçesinde yaşadığı zorluklardan şu sözlerle bahsetti: "Eski eşim, oğlum ile vakit geçirdiğim zamanlarda uygulama üzerinden takip edip 'Neden oradasınız?Hemen eve dönün' şeklinde rahatsızlık veriyor, iyi vakit geçirmemize engel oluyor. Uygulamayı okula gittiğinden emin olmak için kullandığını söylüyor. Fakat oğlumuzu sürekli 'Organ mafyası seni kaçırır, okulun önünde kötü adamlar var' diyerek korkutuyor." İkinci evliliğinden kızı ile birlikte güvenli bir ortamda yaşadığını söyleyen Pekin Azer, oğlunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.PEKİNAzer, eski eşinin baskıcı tavırlarından dolayı oğlunun psikolojisinden endişe ettiğini ileri sürdü. Azer, oğluyla gidecekleri kayak tatili için eski eşinin oğlunu "Dağa kaymaya gidersen baban seninle ilgilenmez, kaza yapar ölürsün" şeklinde korkuttuğunu söyledi.