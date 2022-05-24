'Destan'ın 24'üncü bölümünde Ulu Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanır. Gözleri kapalı bir şekilde yatan Batuga'nın yanında Arçuray, Çolpan, Kuzubeg ve birkaç Gökben vardır. Arçuray'ın "Oğuz Atasının soyu, Türk'ün muştulanan oğlu. Gök Orda'nın tek umudu…'' sözleri sonrası Batuga yavaş yavaş el parmakları oynatmaya başlar. Arçuray'ın "Hanlığının tuğu gökte hep dalgalanacak olan Batuga. Sesimi işit. Yüreğini Gök Tengri'nin buyruğuna aç. Yaraların sağaldı. Acıların kurudu. Aldığı ilk can atalarının yenildiği tek düşman, olan Batuga… İmdi artık kalkma vaktidir." komutuyla titremeye başlar.

Çolpan, Kuzubeg ve Gökbenler şaşkınlıkla Batuga'ya bakarken Arçuray "İlkin anası Tılsım'dan doğdu. İmdi de toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunla artık sen ruh olacaksın… Akkız, yürek olup tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek Çift Başlı Kurt olacaksınız. Birlikte İtbarakları yeneceksiniz…" demesiyle Batuga gözlerini açar. Batuga'nın yeniden doğduğuna şahit olan Çolpan'ın gözlerine yaşlar dolar. Kuzubeg ve Gökbenler ise büyük bir şok içindelerdir.

“Çift Başlı Kurt”un yeniden doğuşu: Ben Alpagu Han oğlu Batuga, it soyunu yok etmek için yeniden doğdum! | Video

Adeta yeniden doğan Batuga; Çolpan, Kuzubeğ, Gökbenler ve Dağbanlardan oluşan ordusunun başına geçer. Kahraman bir edayla Batuga "Demir dövüldü. Pusatlar yapıldı. Orhun Nehri gibi dağları yırtıp, düşmanı önümüze katacağımız günler geri geldi. Ben, Alpagu Han oğlu Batuga. Ulu Gök Tengri'nin muştusu… İtin soyunu yok etmek için yeniden doğdum." diyerek İtbarakların üstüne at sürer.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.