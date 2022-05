İstanbul’da Pink Floyd rüzgarı

Pink Floyd grubunun efsanevi davulcusu Nick Mason, Nick Mason's Saucerful of Secrets grubuyla 6 Haziran'da İstanbul'da sahneye çıkacak. Grup üyeleri Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris ve Dom Beken; Pink Floyd'un ilk albümünden 1972 tarihli 'Obscured by Clouds' albümüne uzanan şarkılarla birlikte 'Echoes' parçasını da ilk kez bu konserde çalacak. Öte yandan 28 yıl sonra ilk kez stüdyoya girerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konu alan 'Hey Hey Rise Up' adlı yeni bir şarkı yayınlayan İngiliz rock grubu Pink Floyd, Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım etmek üzere bir online konser verecek.Pink Floyd'un yanı sıra; Crash Test Dummies, AJR, Ruslana, Jamala gibi çok sayıda ünlü isim de Ukrayna'da yaşanan savaşa dikkat çekmek ve mağdurlara yardım eli uzatmak için 17 Haziran'da konser verecek. Savaştan etkilenenler için bilet ve bağışlarla 10 milyon dolar toplanmasının hedeflendiği etkinlik, gece 03.00'ten itibaren canlı yayınlanacak.