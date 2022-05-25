'Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümünde Osman Bey obaya girer. Otağ önüne gelir. Çocukları Alaeddin, Orhan ve Fatıma'nın sessizce otağ önünde oturduklarını görür. Bir gariplik olduğunu anlayan Osman Bey "Fatma'm! Güzel kızım. Orhan! Alaeddin'im… Hayır olsun! Ne deyü asık yüzleriniz? Küstünüz mü yoksa?" sorusuna Fatıma "Bala anam, hastadır baba…" diye cevap verir. Alaeddin, anası Bala Hatun'un durumunun pek iyi görünmediğini söylemesi üzerine Osman Bey, telaşla otağa girer. Ayşe, Aygül ve Malhun Hatunlardan, Bala'nın yorgunluktan baygın düştüğü öğrenir.

Otağda Bala Hatun'un uyuduğu odaya giren Osman Bey, Bala Hatunu uyandırmadan saçlarını okşar "Bala'm! Senin saçına rüzgâr değse benim yüreğim üşür. Osman'ın seni böyle görende güçsüz kuvvetsiz bir adam olur. Hayde kalk da güç ver bana…"diyerek alnından öper.

Bala Hatun Osman Bey’e evlat müjdesi verdi | Video

Yavaş yavaş uyanan Bala Hatun'un "Bir şey yok der Şifacı! İyiymişim…" sözleri Osman Bey'i rahatlatır. Bala Hatun'un yüzünün gülmesi üzerine Osman Bey "Bala'm! Sende bir şey var… Yüzünde güller açar sözleri üzerine Bala Hatun "Osman! Şüphe eder dururdum. Amma şifacıya görünende emin oldum! Bir evladın daha olacak Osman'ım! Gebeyim!" diyerek müjdeyi verir. Osman Bey, Bala Hatun'a sarılarak alnından öperek "Sen ne dersin Bala'm! Hay maşallah! Allah'ım sana şükürler olsun! Bala'm! Zümrüdüanka'm! Can şenliğim… Bir evladımız daha olacak ha… Allah'ıma şükürler olsun!" diyerek mutluluğunu ifade eder.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.