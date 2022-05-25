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Giriş Tarihi: 25.5.2022 13:01 Son Güncelleme: 25.5.2022 13:01

Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor, Hakan köşeye sıkışıyor!

Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor, Hakan köşeye sıkışıyor!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 26 Mayıs Perşembe akşamı 20.00’de 138’inci bölümüyle atv ekranında olacak.

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir.

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Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur.

Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sorar.

Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar.

Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de atv'de.

İşte 138. bölümün diğer kareleri...

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Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor, Hakan köşeye sıkışıyor!
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