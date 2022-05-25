Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor, Hakan köşeye sıkışıyor!

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir.
Bir Zamanlar Çukurova 138. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Neler olacağını bütün Çukurova görecek!"| Video
Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur.
Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar.
Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.
'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de atv'de.