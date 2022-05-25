'Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümünde Kosses, Osman Bey'i otağında ziyaret eder. Osman Bey'le ittifak etmesiyle birlikte İslam'ı tanımaya ve ısınmaya başlayan Kosses, hızla Hristiyanlıktan uzaklaşmaya başlar.

Osman Bey ve sadık müttefiki olan Kosses'le İnegöl'ün fethi sonrası, Konstantiniyye'nin ve Bizans İmparatoru'nun komutanı olan Ramanos'un vereceği tepkileri konuşurlar. Kosses'in, Ramanos'un çok tehlikeli biri olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey "İçimizde bir kulağı olmasa bu kadar kendinden emin olamaz. İçimizde Roma'ya köpeklik eden bir hain vardır! Bursa'ya açılan yolun önünde durmaya yeltenecektir.'' diyerek karşılık verir.

Hainin kim olduğunu öğrenmek için Kosses'in Roma'yla dost olmak gerektiği fikrine Osman Bey "Öyle ya Kosses! Burada senin yardımın gerek. Bursa'daki düzenini sürdür sen. Tüccar kisvesinde ticaretini eyle…" diyerek Kosses'ten, Bursa ve Yenişehir'in zayıf yanlarını öğrenmesini ister. Osman Bey'in bir an önce harekete geçelim isteğine Kosses "Fakat öncesinde sana söylemem gereken mühim bir şey var" diyerek Müslüman olacağını söyler.

Kosses İslam’la şereflendi! Osman Bey “Evvel dostumdun, imdi din gardaşım oldun kosses” | Video

Osman Bey ve Kosses, Şeyh Edebalı'nın huzuruna çıkar. Kosses heyecanlı ve mahcup saygıyla Edebalı'ya bakar. Osman Bey de sevinçlidir. Aşkım Edebalı'nın "Gönlünün yıllar yılı dilediğini nihayet kelama dökersin ha Kosses" sözlerine Kosses "Emin olmak istedim Şeyh Edebalı. Çok düşündüm, çok okudum. İçimi öyle bir huzursuzluk kaplamıştı ki… Şimdi İslam'dan başka hiçbir şeyin bana huzur vermeyeceğini anladım." diyerek cevap verir. Edebalı'nın "Sen Kelime-i Şehadeti yüreğinde zikretmişsin belli ki. İmdi bir de dilinle ikrar eyleyesin" demesi üzerine Kosses "Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olur. Kosses'in Müslüman olması üzerine Osman Bey, Kosses'e sarılarak "Evvel dostumdun imdi din gardaşım oldun Kosses. Rabbimden niyazım cenk meydanında yan yana olduğumuz gibi, Rabbimin huzurunda da bir safta olmaktı. Elhamdulillah." diyerek sevincini dile getirir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.