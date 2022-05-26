Karavan festivalinde 90’lar partisi

Geçtiğımiz günlerde Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen AL-KO Karavan Fest, eğlenceli anlara şahit oldu. Etkinlik, 650'den fazla karavanın bir araya gelmesiyle Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük karavan festivali olma özelliğini taşıyor. 5 gün süren etkinlikte fiyatları 200 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişen karavanlar, festival alanında göz doldurdu.Festivalin ikinci gününde Ragga Oktay, Grup Vitamin ve DJ Hakan Küfündür'le 90'lar partisi, konukları eğlendirdi. Festivalin son gününde ise Öykü Gürman sahneye çıktı.