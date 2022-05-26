Turkuvaz Medya’ya yedi ödül

Haliç Üniversitesi'nin düzenlediği Haliç'in En'leri ödülleri, üniversitenin Eyüpsultan'daki kampüsünde düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında Turkuvaz Medya'ya, Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülü verilirken, atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'in yapımcısı Mehmet Çam, Yılın Yapımcısı ödülüne layık görüldü.'Kim Milyoner Olmak İster' ise de Yılın Yarışma Programı seçildi. Yine atv'nin sevilen dizilerinden 'Kardeşlerim' Yılın Dizisi seçilirken, genç oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun'a Yılın Yükselen Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri verildi.Yine genç oyuncular Yılın En İyi Dizi Çifti ödülüne de layık görüldü. atv'nin milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı ise Yılın Program Sunucusu ödülüne layık görüldü.