‘İçimizdeki Ateş’in genç avukatları adalet peşinde!

Çekimleri devam eden atv dizisi 'İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtımı merak uyandırırken, sosyal medyada da dizinin genç yıldızları konuşuldu. İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alan 'İçimizdeki Ateş'in avukat adayları 'Hale Vural' (İpek Filiz Yazıcı), 'Ege Şahin' (Atakan Hoşgören), 'Bahar Sayın' (Gizem Arıkan) ve 'Mert Karaman' (Demirhan Demircioğlu), önce kendilerini adalet savaşçısı Avukat Doğan Yener'e (Burak Sevinç) kanıtlamak zorunda kalacak. Yaşadıkları hayat tecrübeleri gençleri yakınlaştırırken, Hale, Ege, Bahar ve Mert, çıktıkları adalet yolculuğunda birbirlerine güvenli liman olacak.