Oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın komşusu sapık çıktı

EDA Elif Başlamışlı, ikamet ettiği Göktürk semtinde Suat Ş. isimli bir kişiyle komşuydu. 35 yaşındaki Suat Ş., tanıştığı ve arkadaş olduğu genç oyuncuya bir süre sonra ilan-ı aşkta bulundu. Başlamışlı, genç adamla görüşmeyi kesti. Aşkına karşılık bulamayan Suat Ş., oyuncu adına sosyal medyadan hesaplar açıp genç kadının uygunsuz fotoğraflarını yayınlamaya başladı.BAŞLAMIŞLI'NIN kapısına dayanan adam, "Seni öldürürüm, benim olacaksın" diye bağırarak tehditler, hakaretler savurdu. Diyarbakır'a dizi çekmeye giden oyuncuyu takip eden Suat Ş., seti basıp olay çıkardı. Başlamışlı, Suat Ş.'nin kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'nden üç aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı. Savcılık, Başlamışlı'nın ihbarı üzerine soruşturma başlattı.