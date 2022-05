‘Üsküdar’ sürprizi

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Deep Purple, 'The Whoosh Tour' kapsamında İstanbul'da konser verdi. Tüm zamanların en iyi gruplarından biri olarak nitelendirilen Deep Purple, konserde 'Smoke on the Water', 'Highway Star', 'Perfect Strangers' gibi hitlerini seslendirdi. Öncesinde Paşalimanı ve Full Aksesuar'ın (Barış Manço Tribute Band) performanslarıyla ısınan kalabalığın heyecanı, Deep Purple'ın sahne almasıyla doruğa çıktı. Konserin en büyük sürprizi grubun klavyecisi Don Airey'in 'Üsküdar'a Gider İken' şarkısını çalması oldu. Deep Purple, konserin ertesi günü ise İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi.