Arkadaşı için 2 kişiyi vurdu

Adana'da sokak ortasında arkadaşının eşini ve patronunu vurarak yaralayan 22 yaşındaki genç oyuncu Mahmut Çağlar tutuklandı. İnternet üzerinden yayınlanan 'Sıfır Bir' adlı dizide oynayan Çağlar'ın, olayı abisi gibi gördüğü mahalleden arkadaşı için gerçekleştirdiği öğrenildi.Ramazan Elmas'ın mahalleden arkadaşı olan Mahmut Çağlar, olay günü E. E.'nin çalıştığı kafeye giderek tartışma başlattı. Tartışmaya kadının patronu Orhan Kahraman da karışınca olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Çağlar tabancaya sarılarak her ikisini de bacaklarından vurdu.Etraftakilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan genç kadın, gazetecilere "Saldırıyı çocuklarımın babası yaptı" diye açıklamada bulundu. Saldırganın ise, "Abime hata yaptığı için E.'yi vurdum" dediği öğrenildi. Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen koca Ramazan Elmas, polis tarafından her yerde aranıyor.