Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga! Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silah ateşlendi: 1 yaralı, 2 gözaltı

Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde meydana geldi. 26 Mayıs'ta başlayan festivalin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu esnada E.F. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında E.F., silahla vurularak yaralandı.