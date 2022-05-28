‘Görüntüm popçu ruhum arabesk’

6 aylık hamile Merve Özbey, 16 Haziran'da Uniq Açıkhava'da vereceği konserin hazırlığı için stüdyoya girdi. Provalarda gazetecilerle bir araya gelen sanatçı, "Çok heyecanlıyız. 'Tamamen Arabesk'in Açıkhava'da olması bizim için çok önemli" diye konuştu. "Popçu olarak tanındım ama benim ruhum hep arabesk" diyen Özbey, sözlerine şöyle devam etti: "Dinlediğiniz pop altyapılarının üzerine hep arabesk söyleyen bir kadın vardı. Ruhumla kavuştuğum için çok mutluyum." Özbey, "Sahneleriniz iki can olarak nasıl geçiriyor?" sorusuna da "Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim çünkü hamilelik bir hastalık değil. Ben evde otursam daha çok hastalanırım" diye yanıt verdi.