Gül döktüm yollarına

Memleketi Mardin'e yaptığı yatırım ile gül ve lavanta yağı fabrikası kurarak ticarete atılan Berdan Mardini, önceki gün yakın arkadaşı Şafak Sezer ile Mardin'i ziyaret etti. 200'ü aşkın çalışanıyla gül hasadına katılarak gül toplayan ünlü türkücüye, Şafak Sezer de eşlik etti. Ünlü komedyen esprileriyle kırıp geçirdi. Türkücü ise, "Köyüme yatırım yaptığım ve kendi hemşerilerime iş olanağı sağladığım için büyük mutluluk ve gurur yaşıyorum. Bu yıl İngiltere ve Çin'deki 2 yatırım şirketinden ortaklık teklifi aldım" dedi.