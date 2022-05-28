‘Kitabım film olacak, senaryosunu yazıyorum’

MimarSinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde 'En'lerini belirledi. Gecede ödül alanlar arasında bulunan Yasemin Sakallıoğlu, şöyle konuştu: "Başarım birçok kişiye ilham veriyor çünkü bugüne kadar hep erkeklerin hüküm sürdüğü bir kulvarda kadın olarak mücadele veriyorum. Başarım benden sonra gelecek genç kadın komedyen adaylarına ışık tutacaktır. En büyük hayalim kitabımı film yapmak ve bu hayalimi gerçekleştirebilmek için de ilk adımımı attım. Senaryo aşamasındayım, kendim yazıyorum."