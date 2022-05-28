MasterChef Türkiye dördüncüsü Sergen Özen: “Şefleri görünce elim ayağım titredi”

Ailen ve çevren nasıl tepki verdi?

Herkes "yapamazsın" dedi. Hiç destekleyen olmadı. Şimdi destekliyorlar.

Masterchef'deki ortam nasıldı?

Telefon yoktu. Hatta bizi görmesinler diye oturduğumuz evin bahçesine bile çıkmıyorduk. Her şey yasaktı. Ama bizim için daha iyiydi.

Bilmediğin bir yemeği nasıl yapıyordun?

Aşçılık orada devreye giriyor. Malzeme verilince az çok kafanda bir şeyler oluşuyor. Şefler de ipucu veriyordu. O yüzden çok rahat yapabiliyorduk. Yaptığım yemeklerin yarısını bilmiyordum. Hiç hayatımda duymadığım yemeği yapıyordum, en iyisi seçiliyordu. Kimse çoğu şeyi bilmiyordu.