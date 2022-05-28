MasterChef Türkiye dördüncüsü Sergen Özen: “Şefleri görünce elim ayağım titredi”

Özen "Hasan ile neden görüşmüyorsun?" sorusuna ise "Görüşeceğim adamlar belli. Hasan ile şu anda kimse görüşmüyor." cevabını verdi.
Nasılsın, hayatın nasıl gidiyor?
İyiyim. Hayatım çok güzel gidiyor. Yeni projelerim var.
Masterchef serüvenin nasıl başladı?
Evde oturuyordum. Başvurmak istedim. Ben de yaparım dedim ve başvurdum. Aslında ben geçen sene başvurdum fakat ilk bölümden elendim. Yemeğin sosunu dökmeyi unuttum. Şefleri görünce elim ayağım titredi. Daha sonra memlekete geri dönüş yaptım. Bana "Nasıl aşçısın, zaten beceremedin" dediler. Bu sene yine çağırdılar. Gittim. Bu sefer güzel oldu. Hak ettiğim yere geldim.
Ailen ve çevren nasıl tepki verdi?
Herkes "yapamazsın" dedi. Hiç destekleyen olmadı. Şimdi destekliyorlar.
Masterchef'deki ortam nasıldı?
Telefon yoktu. Hatta bizi görmesinler diye oturduğumuz evin bahçesine bile çıkmıyorduk. Her şey yasaktı. Ama bizim için daha iyiydi.
Bilmediğin bir yemeği nasıl yapıyordun?
Aşçılık orada devreye giriyor. Malzeme verilince az çok kafanda bir şeyler oluşuyor. Şefler de ipucu veriyordu. O yüzden çok rahat yapabiliyorduk. Yaptığım yemeklerin yarısını bilmiyordum. Hiç hayatımda duymadığım yemeği yapıyordum, en iyisi seçiliyordu. Kimse çoğu şeyi bilmiyordu.
Program kurgu muydu?
Yalan. Bir kere bile bize direktif vermediler. Biz çekime giriyorduk. Her şey akışında devam ediyordu. Bir kere bile müdahale edildiğini görmedim.
Şefler nasıldı?
Şefler iyiler. Mehmet Şef çok babacan. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa halletmeye çalışır.
Eğer Eren şampiyon olmasaydı sence kim kazanırdı?
Biz hep Eren Abi ile beraber final oynarız diye konuşuyorduk. Ama olmadı. Tahsin hak ederdi. Dilara iyiydi. Ben de hak ederdim.
Bir dönem Dilara ile aşk iddiaları ortaya çıktı. Öyle bir durum var mıydı?
Evleniyoruz. Dilara benim kardeşim gibi. Hiç öyle bir şey yok. Biz evdeydik. Telefonlarımız yoktu. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz yarışmadan çıktık. Nikah tarihi alınmış, aileler tanışmış.
Yarışmadan sonra hayatında neler değişti?
Hayatım değişti. İnsanlar yolda gördüğü zaman boynuma atlıyor, Kendi çocukları gibi seviyor.
Geriye dönüp baktığında kendini hangi konuda eleştirirsin?
Burcu, Hamza, Görkem vardı. Ben onlarla konuşmuyordum. Başlarda biraz atıştım. Geriye dönsem onlarla hiç konuşmazdım.
Yemek yapma isteği nasıl başladı?
Ben çok yemek yiyordum. Çok kiloluydum. Liseye gidecektim. Dayım beni aldı ve otelcilik lisesine götürdü. Baktım yeteneğim var, devam etmek istedim.
Köfteci dışında başka bir dalda restoran açmayı düşünüyor musun?
Açmayı düşünmüyorum. O tip restoranları açtığın zaman batmak çok kolay oluyor. Şu an Türkiye şartlarında açılmaz.
Sosyal medyada tarif vermeyi veya YouTube kanalı açmayı düşünüyor musun?
Youtube kanalı açmayı düşünmüyorum ama sosyal medya da elimden geldikçe tarif veriyorum. Köfte tarifi istiyorlar ama onu vermeyeceğim.
Tunahan ile aranız düzeldi mi?
Aramız bozuk değil. Nötrüz.
Hasan ile neden görüşmüyorsun?
Görüşeceğim adamlar belli. Hasan ile şu anda kimse görüşmüyor.
Görkem ile aranız düzeldi mi?
Ben Görkem'i engelledim.