Yalnız Kurt’ta Kurdoğlu’na tuzak!

Doğan, verilen Ahmet'in infaz görevi ile alakalı Mira tarafından sıkıştırılmaktadır. Doğan ise bu sefer bu görevi yapamayacağını söyleyip reddeder. Mira bu cevap karşısında oldukça şaşırır. Doğan'ı 5 numara ile tehdit etse bile Doğan'ın artık umurunda değildir.

Altay ve Mira, Pavola Otel'e giderler. Orada Topal'la karşılaşırlar. Topal'ın orda olması Mira'yı tedirgin eder. Topal yanlarına gelip Altay ile tanışır. Mira durumu hemen Halit'e iletir. Halit, Topal'ı yanına çağırır. Altay'a dokunmamasını tembihler. Ama Topal'dan bir isteği vardır. Emire itaat etmeyen Doğan, sevdikleriyle bu itaatsizliğin uyarısını alacaktır.