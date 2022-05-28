Yaz ‘Fırtınası’ çıktı

Sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Nihan Çelik, Serdar Ortaç ile bir araya geldiği yeni projesini müzikseverlerin beğenisine sundu. 90'ların usta ismi Ortaç, Barbie lakaplı Çelik ile 'Fırtına' isimli şarkıda düet yaptı. İkili, fotoğrafçı Lara Sayılgan'ın objektifine poz verdi. Alişan Güney Yıldırım yönetmenliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 10 dansçıyla çekilen klipte helikopter ve lüks marka araçlar kullanıldı, 85 kişilik bir ekip çalıştı. Sözü Serdar Ortaç ve Serra Tokdemir'e, müziği Ortaç'a, düzenlemesi ise Tarık İster'e ait olan parça dijital platformlarda yerini aldı.