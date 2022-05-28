Züleyha namlunun ucunda!

Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 138'inci bölümüyle ekrana geldi. Büyük finale yaklaştıkça heyecanın arttığı dizi, #GerçekAşk etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. Dizide Abdülkadir, hayatının tehlikede olduğunu söyleyince başka bir cezaevine nakledilmesine karar verildi. Hakan'ın planıyla Abdülkadir nakil esnasında kaçırıldı. Fikret, bu işin arkasında Hakan'ın olduğunu söyleyerek onu suçladı. Kurduğu sinsi oyunla Çolak Ağa'yı kaçırtan ve otomobilini ele geçiren Betül, bu otomobili kullanarak Çolak'ın Abdülkadir konusunda kendisi ile görüşmek istediğini söyleyip Züleyha'yı tuzağa çekti. Çolak'ın silahını kullanan Betül'ün namlusunun ucunda Züleyha vardı!