Altay’ın beklenmedik kurtuluşu

Ekranların sevilen dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu 18'inci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, #GeçmişinPeşinde etiketi ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Bölümde olaylar şöyle gelişti: Altay, otelin kumanda odasına girer. İçerde birçok monitörden otelin her yerinin, odaların içi dahil izlendiğini görür. Monitör odasındaki adamları etkisiz hale getirdikten sonra kayıtları aramaya başlar. O sırada bütün monitörlerde görüntü gider ve hepsinde aynı anda Halit'in görüntüsü çıkar. Altay tuzağa düşürüldüğünü anlar. Halit, Altay'a açığa çıktığını ama ona bir şey yapmayacağını söyler. Altay nedenini merak eder. Halit ise ona "Yiğit" adıyla hitap ederek amcası olduğunu açıklar.