Cannes’da film galası

'HER Şeye Rağmen' adlı sinema filminin galası, Cannes Film Festivali çerçevesindeki Marche du Film'de yapıldı. Galaya Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ile filmin oyuncularından Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek ve Kaan Kaiser katıldı. Cinema Olimpia'daki galaya, filmde hayat hikayesi konu edinilen İlhan Doğan da katılanlar arasındaydı. Doğan, "Umarım hikayem insanlara umut olur, ilham verir. Burada kendi hayatımı sinemada izlemek büyük bir gururdu ve çok heyecanlandım. Bu mutluluğun tarifi yok" diyerek duygularını ifade etti.