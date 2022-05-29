Doğanın içinde romantik konser

ŞARKICI Fettah Can, İstanbul Polonezköy'de bulunan bir mekanda muhteşem bir konsere imza attı. Doğanın tam içinde yer alan konser alanı, muhteşem ambiyansa Fettah Can'ın romantik şarkıları ve sesi eklenince gece misafirler için unutulmaz bir anı oldu. Konser öncesi gazatecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "İflah olmaz bir hayalperestim. Artık yeni hayaller kuruyorum. Müzikte yakaladığım hedeflerimi teknoloji şirketimde de yakalamayı hedefliyorum" dedi. Dijitalde Türkiye'nin ilk yerli bulut sistemini kuran Can, çok yakında projesini sevenleriyle paylaşacak.