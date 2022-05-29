Seda Sayan’a çeyiz sandığı hediye edildi

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. Turizm ve sanat odaklı festivale binlerce kişi katıldı. Etkinlik temsili Yörük Göçü ile başladı. ardından 3 Anatolian Sopranos performansı gerçekleşti. Onur Kırış'ın ardından Seda Sayan müziksverlerle buluştu. Seda Sayan konserine halk büyük ilgi gösterdi. Sayan'ı eşi Çağlar Ökten'de yalnız bırakmadı. Konserde Seda Sayan'ın evliliğini kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çifte çeyiz sandığı hediye etti. İçinde Alanyalı kadınların dokuduğu el yapımı birçok eşya bulunan sandık İstanbul'a kargolandı.