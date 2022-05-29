‘Selim ile birbirimize sarılıp hüngür hüngür ağladık’

Yeşİlçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı, Sahi Kitap etiketiyle çıkan Yarım Asrı Devirenler kitabında oyunculuğa nasıl başladığını, ailesiyle iletişimini ve eşi Selim Soydan ile evliliğini anlattı. "O dönem evlenmenin e'si aklımda yoktu. Selim'le tanışınca ne yaptı etti beni ikna etti" diyen usta sanatçı, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği akciğer kanseri sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Taburcu olduğum gün Selim'le sarılıp hüngür hüngür ağlaştık. Ayağa kalkma sürecimde beni resmen sokaklarda taşıdı."