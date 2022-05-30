Alanya’yı coşturdu

Alanya Belediyesi'nin 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında ünlü sanatçı Fettah Can sahneye çıktı. Festivalin ikinci gününde performans sergileyen Can, parçalarını kendisini dinlemeye gelen 10 bin kişiyle hep bir ağızdan seslendirdi. Festivalin değişmez sunucusu Sarı Şeker Sema'nın sunduğu programda, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'mıza hoş geldiniz" diyerek başarılı sanatçıya el yapımı sedef çiçeğinden tablo ve kabak üzerine yapılmış portesini hediye etti.