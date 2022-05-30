Eşine motosikletiyle destek verdi

Aslı Hünel, yeni parçasının klibinde eşinin motosikletini aynalı körüğe dönüştürdü. Hünel, eskiden düğünlerde at arabası olarak kullanılan aynalı körüğü modernize etti. Şarkıcının eşi Savaş Yurtsever, "Eşime bu projesinde motosikletimle birlikte eşlik ettik. Bizim aynalı körüğümüz de motosikletimiz oldu ve bu eğlenceli klipte başrolü kaptı" diye konuştu.Aynı zamanda sunuculuk yapan Hünel, programında söylediği anonim türkünün beğenilmesi üzerine 'Aynalı Körük' adlı eseri, Mert Aydın'ın aranjesiyle piyasaya sürdü. Tuzla'nın cadde, sokak ve farklı mekanlarında çekilen klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Şarkıcı yeni çalışması için "Düğünlerin ve eğlencelerin yeni türküsü bu olsun" dedi.