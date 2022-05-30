Gerçek ortaya çıktı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekrana kilitledi. Sevilen dizi, #KopanBağlar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin 54'üncü bölümünde olaylar şöyle gelişti: Asiye'nin amcasıyla çalışmasının gerginliği giderek büyüdü ve Aybike ile Oğulcan'a sıçradı. Kuzenlerin arası Şengül'ün de kışkırtması ile iyice açıldı. Asiye ve Aybike okulda herkesin önünde tartışırken Süsen'in onları barıştırma çabası da işe yaramadı. Okulu ise Tolga'nın babasından daha fazla fiyat teklif eden Sevgi Teyze satın aldı. Yeğenlerinin kendilerine ihanet ettiğini düşünen Şengül, bahçeleri ayırmakla kalmadı; Ömerler'in kaldığı yeri yıkmaları için girişimde bulundu. Suzan ise Nebahatler'le iş birliği yaparak Akif'in kasasını açmaya çalıştı ancak ona yakalandı. Şengül'ün yaptıklarını öğrenen Ömer, onun kardeşine dokunması ile çileden çıkarak her yeri dağıttı, onları evinden kovdu ve gizli olan bir gerçek daha ortaya çıktı.