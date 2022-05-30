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Giriş Tarihi: 30.5.2022 23:52 Son Güncelleme: 31.5.2022 00:19

Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika'yı izledi

Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika’yı izledi

Latin Grammy ödüllü, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcı Buika, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında CSO Ada'da düzenlenen dünyaca ünlü sanatçı Buika konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Concha Buika konser verdi.

BAKAN ERSOY DA İZLEYENLER ARASINDAYDI!

Latin Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika'nın konserini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Buika hayranları izledi.

Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika'yı izledi | Video

HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI!

İspanyol sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca flamenko soul ve caz karışımı tarzı parçalarını seslendirerek Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ!

İzleyenlerin yer yer şarkılarına eşlik ettiği konserde Buika, sevgi ve barış mesajları verdi, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür etti.

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI!

Yerli ve yabancı basının da yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda izleyenler sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.

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Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika'yı izledi
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