Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Concha Buika konser verdi.
BAKAN ERSOY DA İZLEYENLER ARASINDAYDI!
Latin Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika'nın konserini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Buika hayranları izledi.
Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika'yı izledi | Video
HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI!
İspanyol sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca flamenko soul ve caz karışımı tarzı parçalarını seslendirerek Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.