Yargı’nın Çınar’ı Arda Anarat’tan bomba itiraflar! “Çok temiz yüzlüsün, bu cast sana olmaz” dediler

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Çınar' karakteriyle son günlerde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Arda Anarat, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra şansının çok yaver gittiğini belirten Anarat, Yargı'ya nasıl dahil olduğunu da anlattı. "Kadroyu duyunca elim ayağım titredi" diyen oyuncu, özel hayatıyla ilgili merak edilenlerinden de bahsetti.

-Neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsederek başlayalım…

Güzel gidiyor. Yeni bir projem var. Onun için heyecanlıyım. Ona hazırlanıyorum şu an. Yaza bir film geliyor. Bir taraftan okulum devam ediyor. Derslere yetişmeye çalışıyorum, tabii sezon içerisinde çok ders kaçırıyorum. Yargı'nın çekimleri de bitti, biraz hayatımın boş bir dönemindeyim şimdi.

-Çocuk yaşlardan beri ekranlardasın. Seni çok çeşitli işlerde gördük. "Muhteşem Yüzyıl", "Diriliş Ertuğrul" gibi dönem dizilerinde de oynadın. Sektöre dönem işiyle girmek nasıl bir duyguydu? Bu yolculuktaki deneyimlerini bizimle paylaşır mısın?

Ben çalışmaktan çok keyif aldım. "Muhteşem Yüzyıl" ile başladım, dönemin en iyi işi. En çok reytingleri alıyor, yurt dışlarına satılıyor. Çok güzel bir kadro, çok güzel bir yapım, çok güzel bir yönetmen…