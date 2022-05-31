'Destan'ın 25. Bölümü'nde Gök Saray'da Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için yaktıkları tütsü ile Alpagu Han'ı, Temur ve Kaya Tegini bayıltıp çepir böceğiyle de ölümcül şekilde zehirledi. Kam Arçuray'ın, zehrin çaresinin taşlandığı için hayata küsmüş ve kurumuş bir ağacın gövdesinden akan reçine olduğunu söylemesi üzerine Türklerin yeni umudu olan Çift Başlı Kurdu oluşturan Batuga ve Akkız harekete geçerler. İtbarakların elinden kurtardıkları Müslüman kadınlar ve küçük Hatice'den, Obar'ın hakimiyetini güçlendirmek için Barak Han'ın torunu Sayira'yı Batı Gök Kağanlığına getirdiğini öğrenen Akkız, Sayira'yı kaçırır. Sariya'dan ağacın Batı Gök Kağanlığında olduğunu öğrenirler.

Batuga ve Akkız, Batı Gök Kağanlığında ki ağaçtan reçineyi alıp, çepir zehrinden Alpagu, Temur ve Kaya'yı kurtarmak için plan yaparlar. Plana göre, yüzü sürekli olduğundan İtbarakların tanımadığı Sariya yerine bir çaşıtı Batı Gök Kağanlığına gönderecekler. Obar ve İtbaraklar, Rus Vareg'in elçisinin Barak hanın tacının yerini söylemesiyle Batı Gök Kağanlığını terk etmeleri ardından Akkız, Çolpan, Sırma ve Gök Hatunları İtbarak kadınları kılığında kağanlığa sızacaklar. Batuga, Yaman ve Gökbenler bu sırada Batı Gök Kağanlığı'nın girişinde pusu kurup destek vererek İtbarakların kağanlığa geçişini engelleyeceklerdir.

Batuga ve Akkız, Alpagu Han, Temur ve Kaya’yı kurtaracak! | Video

Obar'ın yanına aldığı İtbaraklarla Batı Gök Kağanlığı'nı terk etmesiyle Batuga ve Akkız harekete geçerler. İtbarak kadını kılığında kağanlığa sızan Akkız, Çolpan, Sırma ve Gök Hatunları Barsuk ve İtbaraklarla ölesiye savaşırlar. Batuga ve Yaman'ın kurduğu pusu işe yaramış ve Batı Gök Kağanlığı'na destek için giden İtbaraklar önce ok yağmuruna tutulmuş kalanları ise Batuga ve Yaman tarafından biçilmiştir.

Obar ve Kamaz, Ulu Kam Esiray'ın çadıra vardıklarında Alpagu Han adına bırakılan bitikte Esiray'ın Barak Han'ın tacını 41 parçaya ayırıp ayrı yerlere gömdüğünü öğrenirler. Gök Saray'da ise Kam Kadın Arçuray'ın bütün uğraşlarına rağmen Alpagu, Temur ve Kaya çepir zehrinin bütün vücutlarını kaplamasıyla artık nefes almakta zorlanırlar. Akkız, Batuga, Çolpan ve Sırma reçineyi Gök Saraya yetiştirmek için ormanda dörtnala at koştururken Obar ve İtbaraklar peşlerine düşer. Artık Gök Saray'da gözleri kapanmak üzere olan Alpagu ve adeta kendinden geçmiş Temur'la Kaya son nefeslerini verirken Batuga, Akkız, Çolpan, Sırma, Yaman reçineyi yetiştirmek için ölesiye, yitesiye atlarını sürerler. Obar ve İtbaraklar ise onların peşinden dörtnala atlarını koşturur. Ormanda tüm hızıyla yol alan Batuga, Akkız, Çolpan, Sırma ve Yaman, finalde Obar ve İtbaraklar kafilesiyle karşı karşıya kalır. Obar, İtbaraklara saldır emri verir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.