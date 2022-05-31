Destan'ın 25. Bölümü'nde Ulu Kam Esrigün'e, Barak Han'ın tacını saklaması için götüren Batuga ve Akkız, Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenmişlerdi. Kam Esirgün'ün, onların gönüllerini ve sevdalarını sonsuza kadar yaşamaları için bellerine kuşak bağlar. Akkız ve Batuga, Gök Saray'a döndüklerinden Alpagu Han'a ve tüm saraya gönüllerini birbirine bağladıklarını da söylemenin mutluluğunu yaşarlar.

Akkız ve Batuga, otağda sırtlarını birbirlerine dayayarak dışarıda baykuş ve gece böcekleri seslerini dinleyerek aşklarını yaşarlar. Akkız'ın iç geçirerek söylediği, "Birlikte yaşamak için ne güzel bir yer, ne güzel bir vakit" sözlerine Batuga, yerin ve zamanın önemli olmadığı güzel olanın Akkız'ın yanında olmak olduğunu söyleyerek cevap verir. Batuga'ya aşkla bakan Akkız gözlerini kapar ve doğadaki sesleri dinlerken "İmdi vakit dursa. Seninle sonsuza kadar bu güzel ormanda, kuşların kanatlarında, yıldızların altında yaşasak. Yıldızlar bile bize katılsa" sözlerine Batuga "Seni tanıdığımdan beri yıldızlara bakmaz oldum Akkız. Sen benim yeryüzündeki yıldızımsın. Sen yeter ki yanımda ol, karanlık bana aydınlık olur" sözleriyle karşılık vermesi Akkız'ı mutluluktan duygulandırdı.

Batuga ve Akkız, sevdaları için ilk adımı atıyor! | Video

Akkız, Ulu Kam Esrigün'ün gönüllerini birbirlerine bağlamak için bellerine bağladığı ve kuşağı herkesin görmesini istemesi karşısında Batuga, bütün herkesin, acunun bileceği cevabını verir. Akkız "Yaman ve Sırma öğrenince öyle şaşıracaklar ki Sırma boynumdan düşmeyecek…" diyerek mutluğunu ifade eder. Batuga ise ''Ya benimkiler… Babamın ve teyzemin gözleri buğulanacak. Mutluluk gözyaşlarıyla boynuma sarılacaklar. Ama kandaşım Temur… O mutluluktan delirecek. Kandaşım kuşak sarmış diye havalara fırlatacak, sarılmaktan nefesimi kesecek Temur…" sözleriyle gülümser.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.