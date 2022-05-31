Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son!

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

OSMAN BEY'İN YENİŞEHİR PLANI

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?

BARKIN'I BEKLEYEN HAZİN SON

Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir. Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır? Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?

OBANIN HATUNLARINI BEKLEYEN TEHLİKE

Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır. Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir. Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır? Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?