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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural: 1200 TL’ye arabuluculuk yapıyor

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural: 1200 TL’ye arabuluculuk yapıyor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor! Yılmaz Hoca, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor

ORTAÇ DA VAR KURTOĞLU DA
Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videolar! Pek çok sanatçının dahil olduğu sistem şöyle işliyor: Bir sosyal medya platformuna belirli bir ücret yatırılıyor, ünlü isimler de bunun karşılığında sevdiğiniz kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor. Serdar Ortaç'tan Cengiz Kurtoğlu'na onlarca ünlünün yer aldığı sisteme Yılmaz Vural da dahil oldu.



TAVSİYEDE BULUNUYOR
YILMAZ Hoca, arkadaşına jest yapmak isteyenlerin dileğini yerine getiriyor. Evlenmek isteyen gençler adına "Bu çocuk iyi biri, kaçırma!" diye karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor. Eşi, arkadaşı ya da sevgilisiyle arası açık olanlara arabuluculuk yapıp ortamı yumuşatan esprili videolar gönderiyor. Vural, bu çekimler için 1200 lira talep ediyor. Vural'a ilgi büyük.
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Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural: 1200 TL’ye arabuluculuk yapıyor
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