‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale geri sayım! Hakan, Züleyha’yı korumak uğruna canını feda ediyor!

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova, büyük final için geri sayıma geçti.
İşte 139.bölümün özeti...
Bir Zamanlar Çukurova 139. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Yardım edin!'' | Video
Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!
Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur.
Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!