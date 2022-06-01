‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale geri sayım! Hakan, Züleyha’yı korumak uğruna canını feda ediyor!

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova, büyük final için geri sayıma geçti.