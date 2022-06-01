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Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:09 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:17

‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale geri sayım! Hakan, Züleyha’yı korumak uğruna canını feda ediyor!

‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale geri sayım! Hakan, Züleyha’yı korumak uğruna canını feda ediyor!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 2 Haziran Perşembe akşamı 20.00’de 139’uncu bölümüyle atv ekranında olacak.

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova, büyük final için geri sayıma geçti.

İşte 139.bölümün özeti...

Bir Zamanlar Çukurova 139. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Yardım edin!'' | Video

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir.

Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur.

Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

'Bir Zamanlar Çukurova' her perşembe 20.00'de atv'de.

İşte 139. bölümden diğer kareler...

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‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale geri sayım! Hakan, Züleyha’yı korumak uğruna canını feda ediyor!
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